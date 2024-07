Lörrach: FDP und Piraten bilden Fraktion – und die Grünen erhalten eine neue Spitze

FW gegen Aggressionen

Eine Aufnahme von Bär bei den Freien Wählern sei zu keinem Zeitpunkt ernsthaft ein Thema gewesen, erklärt FW-Sprecher Matthias Lindemer. So wisse er auch nicht, was von den beiden „Bürgern für Lörrach“ zu erwarten sei. Angesichts des jüngsten Auftretens im Hauptausschuss, als Birger Bär vor der Sitzung Flyer verteilt hatte und laut wurde, steht für ihn fest: „Mit so jemandem können wir nicht arbeiten. Sein doch aggressives Verhalten ist nicht integrierbar in einer Fraktion.“ Schumacher, mit der Lindemer schon beim Rave-Event zusammengespannt hatte, sei nicht auf die Freien Wähler zugekommen. Und auch Koesler habe sich nicht bei ihm gemeldet. „Wir sind zufrieden mit unserer eigenen Fraktion.“

In dieser soll Silke Herzog neue ehrenamtliche OB-Stellvertreterin werden. Nach dem Ausscheiden von Thomas Denzer, der dem Gemeinderat seit 2004 angehört hatte, fehle ein Bauexperte. Georg Leisinger werde sich neu einbringen. Für die Zukunft befürchtet Lindemer zugleich im Ratsrund ein „unglaubliches Chaos“, wenn AfD, Bär und die Grünen streiten. Er stellt sich auf fünf Jahre „Getöse“ ein, womit gleichzeitig die Hellbergschule weiter nicht saniert werde. Die Freien Wähler wollen laut Lindemer sachlich mit der Stadtverwaltung vorankommen.

Kurfeß und Böhler tauschen

Die Grünen müssen künftig mit acht statt bisher zehn Gemeinderäten im Ratsrund auskommen. An der Spitze soll es einen Wechsel geben, wie die bisherige Fraktionsvorsitzende Margarete Kurfeß erklärt. Fritz Böhler werde neu die Fraktion führen. Er könne dies sicher sehr gut und sie selbst habe mit dem Vorsitz der Grünen-Kreistagsfraktion schon sehr viel zu tun. Sie bleibe ehrenamtliche OB-Stellvertreterin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. Es gelte damit ein paar organisatorische Dinge zu verändern. „Wir haben den Wechsel zwischen uns schon länger angedacht“, erklärt Kurfeß. „Es hat keine Diskrepanzen gegeben.“ Böhler wird die Grünen im Ältestenrat vertreten, in dem die Grünen einen Sitz verlieren.

Da die theoretische Mehrheit von Grünen und SPD im Rat verloren gegangen ist, wollen die Grünen stets betrachten, bei welchen Inhalten es welche Mehrheiten gibt. Grün-Rot habe schon bisher wenige gemeinsame Anträge gestellt. Angesichts von AfD in Fraktionsstärke und Birger Bär werde es wohl mehr Diskussionen geben. Kurfeß: „Es ist vernünftig, wenn sich die demokratischen Parteien verständigen.“

SPD enttäuscht

Einen Sitz im Rat verloren hat die SPD. Hauingens Ortsvorsteher Günter Schlecht wird den Fraktionsvorsitz vom ausgeschiedenen Hubert Bernnat übernehmen. Während er auf ein „eingespieltes Team“ plus dem Neuling Thomas Böhringer setzt, zeigt sich Schlecht überrascht von Schumacher, die bisher in einer Zählgemeinschaft mit den Sozialdemokraten gewirkt hatte. „Es hat uns enttäuscht“, denn er habe diese Personalie über Dritte erfahren. Damit gebe es „keine vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit der Piratin mehr.

In Richtung Bär zeigt Schlecht klare Kante. „Ich werde mir nicht auf der Nase herumtanzen lassen von Leuten, die sich wie ein Politikclown verhalten.“ Vielmehr setze man auf die eigenen Kräfte. Wie die zwei neuen AfD-Vertreter agieren werden, müsse abgewartet werden. Als Stimmenkönig der Gesamtstadt will Schlecht auch entsprechend wirken. „Das ist eine Verpflichtung, mich so einzubringen.“ Für die erfahrenen Kommunalpolitiker gelte es sich in der neuen Periode gut auszutauschen und abzustimmen.

Escher wieder zurück

Eine Menge Stimmen und Erfahrung bringt Bernhard Escher mit, der zwischenzeitlich Fraktionslosen-Status hatte und nun nach dem Ulrich-Lusche-Ausscheiden wieder in der CDU-Fraktion wirken will. Rückendeckung hatte er direkt, auch mit den zweitmeisten Stimmen der CDU-Liste den stellvertretenden Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Fraktionssprecherin ist seit kurzem Ulrike Krämer. Diese Funktion will sie weiterhin ausfüllen. Wie das Zusammenspiel mit dem selbstbewusst auftretenden Escher klappen wird, darauf schauen politische Beobachter mit Interesse.

Ohne theoretische rot-grüne Mehrheit im Ratsrund setzt Krämer auf ein prinzipiell gutes Miteinander. „Parteipolitik hat in der Kommunalpolitik nicht viel zu suchen.“ Der Rat soll sich laut der CDU-Chefin auf gemeinsame Ziele und Prioritäten einigen, um den Umgang mit dem Sanierungsstau zu regeln und Soziales zu stärken. Verbal zuletzt mit Birger Bär im Ausschuss wegen eines Flyers zur Flüchtlingsunterkunft aneinandergeraten, rechnet Krämer in der neuen Legislaturperiode mit mehr Aggressionen in der politischen Auseinandersetzung. Es gelte aber sachlich zu diskutieren, wobei sie OB und Bürgermeisterin in der Pflicht sieht. „Ich erwarte eine klare Sitzungsführung.“ Noch unklar sei, wie die AfD-Fraktion agiere. Von roten Linien hält sie wenig. „Die Haltung wäre falsch, alles von der AfD sofort abzulehnen.“

AfD in Fraktionsstärke

Mit ausländerfeindlichen Positionierungen ist der bisher als Fraktionsloser im Rat sitzende Wolfgang Koch auch noch nicht in Erscheinung getreten. Künftig will er die neue AfD-Fraktion führen – die Lörracher Ratsliste hatte er schon „in Richtung CDU“ politisch verortet. In seiner Fraktion sei „keiner, der eine extreme Richtung vertritt“. Es werde keinen Fraktionszwang geben. Als Fraktion wollen die AfD-Vertreter „nicht gleich die große Welle schlagen“, hatte Koch schon gegenüber unserer Zeitung angekündigt.