Lörrach Feine Weine auf Lörrachs Hausberg

Wer kosten wollte, was bei den elf Weingütern auf dem Rebberg und im Keller gereift war, erwarb für 18 Euro ein Glas und konnte dann in den Gässchen von Obertüllingen von Stand zu Stand flanieren und probieren. Dort gab es Weine aus den traditionellen Rebsorten Gutedel und Spätburgunder zu kosten, aber auch so manche Entdeckung.

Die Winzergenossenschaft Haltingen bot zum ersten Mal einen „Auxerrois“, Abfüllung 2021, an. Das Weingut Ernst, Wittlingen, bot Winzersekt aus Gutedel an, was man eher selten findet. Bei den Weingütern Aenis aus Binzen und Kaufmann aus Efringen-Kirchen gab es Weine und Winzersekte in Bioqualität.

Sie seien mit ihren Männern per Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln aus Gresgen, Schopfheim und Steinen gekommen, um gemeinsam den Weinmarkt zu besuchen, erzählten drei Frauen, die mit der Preisliste vor sich und einem Glas in der Hand plaudernd beieinander standen. Vom Bahnhof Lörrach aus seien sie mit dem Shuttlebus hinauf nach Obertüllingen gefahren, erzählten sie. Der Shuttle verkehrte alle halbe Stunde, damit niemand mit dem Auto zum Weinmarkt kommen musste.

Andere Besucher prosteten sich im Hof des Weinguts Ruser zu oder stärkten sich an Tischen mit kleinen Gerichten.