Lörrach: FES-Realschüler haben ihren Abschluss

Gemeinsam wurden sie an der Entlassfeier der Schule am Freitagmorgen aus der Schule entlassen, gefeiert wurde an verschiedenen Orten, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung. Während die 10b in der Tanzschule Neugebauer bereits am Donnerstagabend feierte, verwandelte die 10a die FES-Mensa am Freitag in einen Festsaal. Die 10c wiederum feierte in der Alten Halle in Haagen. Alle drei Feiern waren geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Danksagungen, viel Spaß, guten Gesprächen, emotionalen Rückblicken, und sehr gutem Essen.