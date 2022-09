Lörrach FES stellt Weichen für die Zukunft

Am Campus Lörrach starteten 47 Erstklässler plus 15 an der Wallbrunnstraße in der inklusiven „Grundschule gemeinsam“ in ihr Schulleben. An der Realschule und am Gymnasium in Lörrach wurden jeweils drei fünfte Klassen gut gefüllt, außerdem begann die Werkrealschule mit einer fünften Klasse.

Damit lernen am Campus Lörrach insgesamt 1526 Schülerinnen und Schüler.

Auch wenn derzeit weitere Bauprojekte auf Eis liegen, herrsche kein Stillstand an der Schule. Beispielsweise arbeite man weiter an der Verbesserung der internen Strukturen und passe sie an die Größe des Unternehmens an, erklärt Zschämisch.

Außerdem steht in den kommenden Jahren ein Generationswechsel in der Leitungsebene an, der gut vorbereitet sein möchte.

In diesem Zusammenhang ist die Ernennung zweier stellvertretender Direktoren zu sehen. Bis zu seiner Pensionierung im Sommer hatte Klaus Wielsch dieses Amt inne. Nun folgen Nathanael Pantli, Schulleiter der Grundschule Lörrach, und Jürgen Hakenjos, Leiter der Realschule, um Direktor Wolfgang Zschämisch zu unterstützen. Beide arbeiten schon seit rund zwanzig Jahren an der Schule und leiten ihre Schulart seit mehr als zehn Jahren.

Weitere Informationen: Interessierte Eltern haben im November die Möglichkeit, die Schularten am Campus Austraße kennenzulernen. Am 18. Novembe findet ein Infonachmittag an der Grundschule statt, am 19. November stellen sich die weiterführenden Schularten am Tag des Gläsernen Unterrichts vor. Infos auf der Website unter www.fesloe.de.