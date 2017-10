Lörrach Festival der Kirchenmusik

Nachrichten-Ticker

23:24 Jamaika-Generalsekretäre einigen sich auf 12 Verhandlungsblöcke

Berlin - Die Generalsekretäre von CDU, CSU, FDP und Grünen haben sich nach Informationen der dpa auf die zentralen zwölf Themenblöcke für die morgen in großer Runde beginnenden Jamaika-Sondierungen geeinigt. An erster Stelle stehen dabei die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern.

23:03 Hoffenheim feiert ersten Sieg in der Europa League

Sinsheim - 1899 Hoffenheim hat den ersten Sieg eines deutschen Teams in der Europa-League-Saison gefeiert. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga setzte sich gegen Istanbul Basaksehir mit 3:1 durch und landete damit den ersten Vereinserfolg überhaupt auf internationaler Bühne. Damit wahrte die Mannschaft als Dritter in Gruppe C die Chancen auf ein Weiterkommen. Zuvor hatte es für die beiden anderen deutschen Vertreter zwei Niederlagen gegeben. Der 1. FC Köln unterlag in Weißrussland mit 0:1 bei BATE Borissow. Hertha BSC verlor im ukrainischen Lwiw 1:2 gegen Sorja Luhansk.

22:13 Bahnrad-EM: Deutsche Teamsprinter holen ebenfalls Silber

Berlin - Nach Kristina Vogel und Miriam Welte haben auch die deutschen Teamsprint-Männer bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Silbermedaille gewonnen. Robert Förstemann, Maximilian Levy und Joachim Eilers verloren in 43,337 Sekunden das Finale gegen Frankreich. Bronze ging an die Niederlande.

22:11 Bahnrad-EM: Vogel und Welte gewinnen Silber im Teamsprint

Berlin - Die London-Olympiasiegerinnen Kristina Vogel und Miriam Welte haben bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen. Das Duo musste sich nur im Finale in 32,807 Sekunden den Russinnen Anastasija Woinowa und Daria Schmelewa geschlagen geben. Bronze ging an die Niederlande. Damit verpassten Vogel und Welte erneut den EM-Titel. Wie schon bei den zweiten Plätzen von 2013 bis 2015 behielt Angstgegner Russland die Oberhand.

22:00 Betrüger tankt für 1600 Euro - ohne zu bezahlen

Nettetal - Einmal volltanken und rund 1600 Euro sparen: An einer Tankstelle in Nettetal hat der Fahrer eines "eigentlich normal aussehenden" Autos etwa 1000 Liter Benzin gezapft und ist dann davongefahren ohne zu bezahlen. Allerdings konnte er wegen des Gewichts nur noch langsam fahren. "Er hatte nur noch eine Bodenfreiheit von zwei Zentimetern", sagte ein Polizeisprecher. Die Angestellten der Tankstelle nahmen die Verfolgung auf. Die Polizei konnte das Auto stoppen. Auf der Ladefläche des LKW's entdeckten die Beamten einen Tank, in den mindestens 1000 Liter passten.