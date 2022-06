Lörrach Festival: Reichlich Konfetti bei bis zu 30 Grad

Frage: Nach den bisherigen Rückmeldungen der Cliquen & Co.: Worauf können sich die Besucher beim Sonntagsumzug am Wochenende einstellen?

Die größte Herausforderung bei diesem Fest ist die Lage inmitten der Pfingstferien. Viele sind zu diesem Zeitpunkt in den Ferien, was vor allem bei kleineren Gruppen und Musiken dazu führt, dass sie dann doch nicht mitmachen können. Aus diesem Grund fällt das Festival etwas kleiner aus als eine reguläre Lörracher Fasnacht.

So haben sich für den Umzug am Sonntag insgesamt 85 Gruppen angemeldet, darunter ein gutes Dutzend Musiken, einige Wagen und zahlreiche Fußgruppen. Spannend dürfte das Ganze für die Kommentatoren des Umzugs sein, da viele wahrscheinlich nicht in ihren Häs oder Kostümen kommen werden, sondern sich etwas Sommertaugliches haben einfallen lassen. Ungeachtet dessen gehen wir aber davon aus, dass reichlich Konfetti und Wurfartikel dabei sein werden.

Frage: Und wie sieht es mit der Sommer-Edition der Gugge-Explosion aus?

Zur Sommeredition der Lasser-Gugge-Explosion haben sich 24 Guggemusiken angesagt, die ab 12 Uhr am Samstag auf drei großen Bühnen spielen werden – auf dem Alten Markt, dem Vorderen Chester Platz und am Hebelpark. Ab 19 Uhr ziehen alle dann in einem Corso durch die Innenstadt.

Frage: Die Fasnachts-Traditionalisten haben nach Bekanntwerden der Sommer-Edition nicht nur die Nase gerümpft, sondern vom Besuch kräftig abgeraten. Haben sich die Wogen mittlerweile etwas geglättet?

Wir haben die Gründe für unsere Entscheidung seinerzeit genannt. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass man Traditionen nicht am Leben halten kann, indem man sie ausfallen lässt. Viele vergessen eben, dass es zum Aufrechterhalten einer Tradition auch Menschen braucht, die diese Tradition bewahren und die finanziellen Mittel, mit denen sie das tun können. Überhaupt sollten die Menschen im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen und nichts anderes.

Genau aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden ein Sommer-Festival zu veranstalten – keine Sommer-Fasnacht. Grundsätzlich soll aber jeder den Weg gehen, den er oder sie für den richtigen hält. Ich bin sehr froh, dass die Narrengilde Lörrach seit einigen Jahren nicht mehr den Zwängen konservativer Verbände unterliegt und selbst entscheiden kann, was für Lörrach und die Traditionspflege in dieser Stadt zu Fasnacht gut ist.

Frage: Sie wollen ja keineswegs eine Fasnachts-Veranstaltung bieten, sondern eine Gelegenheit, unbeschwert feiern zu können. An welchen Punkten stößt die Unbeschwertheit noch an ihre Grenzen?

Nach der langen Pandemiezeit heißt Unbeschwertheit in erster Linie, dass man sich wieder treffen und gemeinsam feiern kann – ohne Zertifikatspflicht, Abstände, Masken oder anderweitiger Einschränkungen – wobei Masken für Fasnächtler eigentlich nie ein Problem gewesen sind. Wir wissen natürlich, dass Corona nach wie vor ein Thema ist, begrüßen aber, dass Schutzmaßnahmen zwischenzeitlich in die private Verantwortung übergegangen sind. Hier gilt es aber in jedem Fall zu respektieren, wenn jemand aus Vorsicht nach wie vor Feste wie unser Festival meidet oder am Maskentragen festhält. Ich denke, dass dies zwischenzeitlich aber selbstverständlich sein sollte. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass dieser Weg sicherlich nicht falsch ist.

Frage: Das Confetti-Sommer-Festival startet am Freitag im Burghof mit dem Konzert der Kölner Band Brings. Wie lang ist ihre To-Do-Liste noch, die schnell abgearbeitet werden muss?

Ja, wir alle freuen uns auf den Festivalstart mit Brings. Zu diesem Konzert wird es am Freitag ab 18 Uhr übrigens auch eine Abendkasse geben, nachdem wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass Eventim die Karten per Post versendet und entsprechend keine spontanen Konzertbesuche mehr möglich wären.

Meine To-Do-Liste und die meiner Kolleginnen und Kollegen ist komplett abgearbeitet. Das gilt für jeden Tag – aber sie füllt sich dann eigenartigerweise am Folgetag wieder von Neuem. Es ist eben doch einiges anders als gewohnt. Aber bald ist ja Freitag...

Frage: Sie hatten bei der ersten Vorstellung des Confetti-Sommer-Festivals die Hoffnung, ohne Masken, Abstandsregeln und mehr auskommen zu können. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Haben Sie darüber hinaus noch einen Wunsch?

Ich wünsche mir nun nur noch ein schönes und friedliches Fest. Die Fasnacht 2020 war die letzte Großveranstaltung in Lörrach vor der Pandemie. Es ist vielleicht ein Zeichen, dass Confetti 2022 den Reigen der großen Veranstaltungen nach der Pandemie wieder eröffnet und sich so ein Kreis schließt. Hoffen wir, dass dieser geschlossen bleibt.