Ein festliches Konzert mit Trompete und Orgel ist am Sonntag, 26. November um 17 Uhr in der Kirche Rötteln zu hören. Es musizieren der Trompeter Bernhard Böttinger und der Organist Dieter Lämmlin. Für dieses Konzert unter dem Motto „New Colors of Trumpet and Organ“ haben die Musiker ein vielfältiges Programm gestaltet. Die Werke reichen vom Barock bis Pop.