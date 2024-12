Zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und THW hat ein Brand einer Lagerhalle an der Denzstraße/Tumringer Straße in Lörrach am Sonntagmorgen geführt. „Uns hat der Alarm, dass ein Auto an einer Lagerhalle brennt, um 2.56 Uhr erreicht. Kurze Zeit später waren die ersten Kollegen am Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand“, sagte Michael Ortlieb, Kommandant der Feuerwehr Lörrach, am Sonntagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung.