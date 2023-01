Lörrach-Brombach (pad). Für die Sicherheit in und an öffentlichen Gebäuden gibt die Stadt einiges Geld aus: Jüngstes Beispiel sind die Flucht- und Rettungstreppen an Neu- und Altbau der Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen sowie am Feuerwehrgerätehaus in Brombach.