Lörrach Feuerwehr ist gefordert an vielen Brennpunkten

„Überall ist es zu klein und zu eng“, beschrieb Ortlieb die räumliche Unterbringung der Feuerwehr. Die Gerätehäuser in Brombach, Haagen, Hauingen und Tumringen seien am Rande ihrer Kapazitäten angelangt. Die Stadt sei gefordert, für den Norden eine neue Zentrale zu schaffen und das Zentrum an der Weiler Straße auszubauen.

Der Kommandant gab sich zuversichtlich, dass der Gemeinderat bald grünes Licht für die notwendigen Investitionen gibt. Oberbürgermeister Jörg Lutz versicherte, die Stadt bleibe „am Ball“, nachdem das Lauffenmühle-Areal als Standort ausgeschieden sei.

„Auf gutem Weg“

Hinsichtlich der Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge und weiteren technischen Materials sei die Feuerwehr mittlerweile „auf gutem Weg“, betonte Kommandant Obrist mit einem Dank an die Stadt. Er räumte ein, dass der Fahrzeugkauf den kommunalen Haushalt enorm belastet.

Das Engagement des verabschiedeten Feuerwehrkommandanten Manuel Müller wurde gewürdigt. Der zum Hauptbrandmeister beförderte Stellvertreter Thomas Göttle unterstrich vor allem Müllers Einsatz für die neue Feuerwache Nord. Eine Entscheidung des Gemeinderats, so Göttle, erwartet man bis zum Herbst.

Ehrungen bei der Feuerwehr: (v.l.) Kreisbrandmeister Uwe Häubner mit Hans-Frieder Uebelin und Dieter Brunner – sie bekamen das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre - sowie Kommandant Michael Obrist und dessen Stellvertreter Thomas Göttle. Foto: Peter Ade

In Form einer Talkrunde zogen Feuerwehrkommandant Ortlieb, dessen Stellvertreter Göttle, Stadtjugendwart Philipp Simon, die Abteilungskommandanten Florian Boers (Haagen), Andreas Leonhardt (Hauingen) und Klaus Betting (Lörrach) eine Bilanz der Arbeit in den Abteilungen. Dem Katastrophenschutz, so hieß es, werde infolge des Ukrainekriegs allgemein wieder mehr Beachtung geschenkt, nachdem er jahrelang vernachlässigt worden sei.

Der hauptamtliche Kreisbrandmeister Uwe Häubner lobte die Lörracher Kameraden für exzellenten Ausbildungsstand und stete Einsatzbereitschaft. Gruß- und Dankesworte der Stadt überbrachte Oberbürgermeister Lutz. Namens des DRK-Kreisverbands, des Ortsvereins Lörrach & Ortsteile sowie des Rettungsdienstes würdigte Peter Ade die gute Kooperation mit der Feuerwehr. Für den Feuerwehrverband Basel-Stadt bekundete Edi Strub bestes Einvernehmen.

Die Ehrungen

Jan Baumann, Alexander Edinger, Alexander Schäfer, Manuel Uebelin, Sascha Wagner (alle Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes); Thomas Vogel, Bernhard Wenk (beide 40 Jahre im Einsatzdienst); Michael Hugenschmidt, Simon Späth (beide 25 Jahre im Einsatzdienst), Hans-Frieder Uebelin, Dieter Brunner (beide 50 Jahre im Einsatzdienst). Eine große Anzahl von Wehrleuten erhielt Ehrennadeln in Gold und Silber sowie Ehrenmedaillen.

Die Wehr

Insgesamt

gehören der Lörracher Wehr 451 Frauen und Männer an, davon 141 in der Altersmannschaft. 72 Mädchen und Jungen sind in den Gruppen der Jugendfeuerwehr aktiv. Einige wechselten zwischenzeitlich zu den „Großen“.