Lörrach Feuerwehrschläuche werden online ausgerollt

Die Feuerwehr Lörrach ist auf die Übernahme ausgebildeter Jugendfeuerwehrangehöriger in den aktiven Dienst angewiesen. Schließlich stammen über 80 Prozent der aktiven Feuerwehrkameraden aus einer Jugendwehr. Somit gilt es, die Teenager auch in dieser Zeit etwa in den Bereichen „Kameradschaft“ und „Feuerwehrwesen“ auszubilden. Dies geschieht seit Anfang Februar online in einem 14-tägigen Intervall. Die 64 Mädchen und Jungen werden in den nächsten Wochen in verschiedenen Themen geschult.

So gab es bereits einen Abend, bei dem der Fuhrpark der Feuerwehr Lörrach genauer angeschaut wurde. An einem anderen wurde der Aufbau des Löschangriffs thematisiert, der in der Jugendarbeit eine wichtige Rolle spielt.