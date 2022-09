Lörrach Feuerwerk des Modern Jazz

Auch beim zweiten Song „Stella by Starlight“, den einst Frank Sinatra und andere Größen des Jazz bekannt gemacht hatten, mit seinem lässig swingenden Groove flogen Petrescus Hände über die Tasten. Auch die Komponisten der Klassik, zum Beispiel Bach, hätten Improvisationen gespielt, die sie aber „Variationen“ nannten, sagte der gefragte Pianist, der am Konservatorium in Stockholm und in Helsinki studiert hatte: Die Klassik sei seine Lieblingsmusik, aber sein zweiter Favorit sei der Jazz.

Das Trio spielte ein abwechslungsreiches Programm quer durch die Standards des Jazz. Mit großer Lust am Improvisieren, vital und dynamisch, zündeten sie ein musikalisches Feuerwerk.

Nicht nur Marian Petrescu trat als Solist in den Vordergrund. Auch Joel Locher bearbeitete seinen Kontrabass mit Verve und agilen Läufen. Mehr als einmal trat er in Zwiesprache mit dem Pianisten. Felix Schrack begleitete und improvisierte mit schnell tickenden Rhythmen, lässigem Groove oder wuchtigen Trommelwirbeln.

Vor allem nach der Konzertpause, in der Künstler, Clubmitglieder und andere Zuhörer an der Clubbar ins Gespräch kamen, spielten die drei Musiker mit so viel Begeisterung, dass die Zuhörer nach vielen Stücken mit begeisterten Rufen applaudierten.

Bis Dezember werden im „Jazztone“ acht weitere Konzerte mit internationalen Formationen stattfinden. Soweit es die Pandemielage erlaubt, sind sie als Livekonzerte geplant.

Im vergangenen Jahr hatte das Jazztone begonnen, Konzerte auch im Livestream zu übertragen. Doch inzwischen ist die Förderung der Kulturstiftung der Länder ausgelaufen. Bisher sei noch offen, ob man ab diesem Herbst wieder Konzerte streamen werde, sagte Wolfgang Berwanger vom Vorstand des Trägervereins. Man müsse die Finanzierung klären und abwarten, ob es für Livekonzerte wieder pandemiebedingten Einschränkungen geben werde. Infos im Internet unter www.jazztone.de