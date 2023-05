Lörrach Filigrane Gitarrenklänge im Burghof

Am Sonntag gastierte im großen Saal in der Reihe „Junges Podium“ das Gitarrenduo TMBM. Es hat den Wunsch, die klassische Gitarre neu zu interpretieren. Das erste Stück gab die Stimmung an einem See in Kalifornien wieder, über dem trotz der Hitze an der amerikanischen Westküste Landes stets leichter Nebel liegt. Leinen und Degel lernten sich beim Studium der klassischen Gitarre an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin kennen. Doch beide sind auch in moderner Musik, in Pop und Jazz zu Hause. 2022 gründeten sie das Duo TMBM.