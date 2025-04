Lörrach: Film und Gespräch über psychische Belastungen

Zum Filminhalt: Wir sehen einen Vater, der mit seinem Sohn am Strand spielt und sich dann abschiedslos am Ufer entfernt - und nie wieder kommt. Seine Frau Kristin, nun alleinerziehende Mutter, verliert einige Zeit später ihren Job. Ihr Sohn lebt bei ihr, hat sich aber in seinem Zimmer eingeschlossen und kommt nur nachts zum Essen heraus. Über ein Forum für Leute, die Drachen bauen möchten, bietet sich Kristin die Chance, mit ihm, der seit zwei Jahren nicht mehr mit ihr spricht, zu chatten. Tatsächlich lässt er sich auf einen Chat ein und sie an seiner Welt teilhaben – ohne zu ahnen, wer am anderen Ende der Leitung ist.