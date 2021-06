Lörrach Filme, Lesungen, Konzerte

Lörrach-Brombach. Start ist auf dem FABRIC-Areal mit französischen Spielfilmen über ungewöhnliches Wohnen und Stummfilmen mit Live-Klavierbegleitung – ab 15. Juli findet der Wechsel in den Garten des Werkraums Schöpflin mit Lesungen aus Literatur in einfacher Sprache statt. An insgesamt vier Abenden werden die ausgezeichneten Autoren Julia Schoch und Kristof Magnusson ihre Geschichten zum Besten geben. Es moderiert Hauke Hückstädt, Intendant des Literaturhauses Frankfurt.

Für „LiES!“ gibt es eine Kooperation mit der Hochrheinkommission und Gastspiele am 16. und 17. Juli in der Stiftung MBF in Stein (CH) sowie im Jugendzentrum JAM in Möhlin (CH).