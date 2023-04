Lörrach Flammen in Lörrach

Aufgrund der gemeldeten Lage und der von weit aus sichtbaren Rauch- und Flammenerscheinung wurde umgehend der Fernmeldezug des Landkreises Lörrach mit Drohne, die Feuerwehr Weil am Rhein mit einem weiteren Tanklöschfahrzeug für die Wasserversorgung sowie die Freiwillige Feuerwehr Inzlingen für den Grundschutz der Stadt Lörrach nachalarmiert.

Aufgrund der abgelegenen Lage oberhalb des Hauinger Tierheims mussten über eine Strecke von 800 Metern Schläuche verlegt werden, zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. 17 Fahrzeuge kamen zum Einsatz, der sich ebenfalls über sechs Stunden hinzog.

Komplett ausgebrannt Foto: Feuerwehr Lörrach

Übergreifen verhindert

Die Scheune, in der nach Angaben von Polizeipressesprecher Thomas Batzel Werkzeug, Heu sowie landwirtschaftliche Maschinen lagerten, brannte vollständig ab. Der Besitzer schätzt den Schaden auf rund 70 000 Euro. Priorität hatte beim Löscheinsatz laut Ortlieb der Schutz vor einem Übergriff der Flammen auf den nahe gelegenen Baumbewuchs der am Waldrand gelegenen Hütte. „Zum Glück konnten wir das verhindern.“

In beiden Fällen ist die Brandursache noch unbekannt, Ermittlungen laufen, es werden Brandsachverständige hinzugezogen.

Dachstuhl in Flammen

Erneut ausrücken musste die Lörracher Feuerwehr dann am Montagabend. Kurz nach 19 Uhr wurde ein Brand in der Basler Straße in Stetten gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen aus dem bewohnten Dachstuhl.

Die anwesenden vier der insgesamt sechs Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 41 Mann im Einsatz. „Der Brand drohte, auf den benachbarten Dachstuhl überzugreifen“, erläutert Michael Ortlieb. Glücklicherweise konnte das mittels Drehleiter und eines Eingriffs mit Atemschutzgerät sowohl über das Innere wie über die Drehleiter verhindert werden.

Die Wohnung ist indes ausgebrannt, das Haus abgesperrt, die Ermittlungen laufen.

Die Bewohner erhielten das städtische Angebot, in Notunterkünften untergebracht zu werden. Nach ersten groben Schätzungen dürfte der Schaden hier bei rund 100 000 Euro liegen, so die Polizei. Genaueres werde durch die Sachverständigen in den kommenden Tagen ermittelt.

Viele Schaulustige

Natürlich habe es angesichts des Feiertags und des guten Wetters eine große Menge Schaulustiger vor Ort gegeben, sagt der Einsatzleiter auf Nachfrage. Indes habe sich die Zuschauermenge an die Anweisungen von Polizei, Feuerwehr und THW gehalten, es sei zum Glück zu keinerlei Behinderungen gekommen.