Lörrach Flogging Molly bringt den Burghof zum Beben

Die Vorgruppe

Dann ließen Die „Pet Needs“, die Vorgruppe, es krachen. Mächtige Beats vom Schlagzeug, verzerrte Gitarrenriffe. Frontman Jonny federte und turnte über die Bühne, röhrte seine Songs raus. Mit trotzig-triumphierend gereckten Armen animierte er das Publikum.

In der Konzertankündigung war von sozialkritischen Texten der Band die Rede, die „das moderne Leben förmlich zerlegen“. Doch für die Fans vor der Bühne spielte das offensichtlich keine Rolle: Entspannt, manche mit einem Becher Bier in der Hand, standen sie dicht an dicht im Saal und im Foyer des Burghofs, zwischen denen die Trennwand entfernt war. Schon bald reckten sie ihre Hände Frontman Jonny entgegen, klatschten und hüpften mit. Was zählte, waren die Party, der Spaß und die rotzige Attitude. Das alles erfuhr beim Auftritt von „Flogging Molly“ nachmals eine Steigerung.