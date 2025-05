Lörrach: Florian Schroeder spricht im Burghof über das Glücklichsein

Wenn es einfach wäre, würde ich keine Show zu dem Thema machen. Wie Du Dir vorstellen kannst, habe ich als Life-Coach der Herzen manch einen praktischen Tipp im Gepäck. Aber ich werde den Teufel tun, den hier zu verraten.

Wenn es ums Glück geht, geht es automatisch auch ums Unglück. Was macht uns denn unglücklich? Die tägliche Dosis Wahnsinn von Mr Trump? Oder das Private?

Es mag seltsam klingen, aber es ist das Glück, das uns unglücklich macht. In den vergangenen Jahren hat sich in der sogenannten Glücksforschung ein Axiom breitgemacht, das suggeriert: Glück ist zu erreichen mit positivem Denken. Und das bedeutet: Wir müssen das Negative ausschließen. So wird Glück zu einer Art Zwang. Wer es nicht erreicht, war eben zu negativ, zu schwach, zu blöd. Das sorgt dann zwangsläufig für Unglück, weil man sich als unglücklicher Mensch auch noch als gescheitert vorkommt. So perpetuiert die Glücksindustrie das Unglück der Menschen, das zugleich ihre Geschäftsgrundlage bildet.

Die Zuschauer dürften sich bei Dir auf Biss und Analyse freuen. Was können Sie nach Deinen zwei Glücksstunden mit nach Hause nehmen?

Nach allem, was ich in den vergangenen Wochen erfahren durfte, gehen die meisten Zuschauer gut durchgeschüttelt nach Hause. Und wenn sie dann noch mehr Fragen als Antworten haben, ist das umso schöner.

Mal abseits des Kabaretts: Drei Punkte, die Dich wirklich glücklich machen.

Die sind enttäuschend langweilig: Sonne, Strand und Meer.

Zur Info

Florian Schroeder

kommt mit „Endlich glücklich“ am Donnerstag, 8. Mai, 20 Uhr in den Burghof

Der Kabarettist

ist außerdem am Donnerstag, 8. Mai, 17 Uhr, zu Gast im Weiler Haus der Volksbildung, es moderiert Matthias Zeller (Eintritt frei).