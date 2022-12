Lörrach Flüchtlinge ziehen bald ein

Eine Anwohnerin klagte über das helle Scheinwerferlicht in der Nacht. Man werde die Bewegungsmelder noch richtig einstellen, versprach die Heimleiterin: „Wir befinden uns noch im Baustellenbetrieb.“ Die Anwohnerin fühlte sich eingezwängt zwischen den Containern der Unterkunft und den Bauarbeiten im neuen Gewerbegebiet.

Heimleiterin Strahler und Ortsvorsteherin Silke Herzog boten sich als Ansprechpartnerinnen für Anwohner an. Maßnahmen, um die Neuankömmlinge zu integrieren, könne man erst entwickeln, wenn sie da sind: „Wir müssen schauen, wer kommt.“

Notwendige Unterstützung

Einig waren sich Heimleiterin Strahler und Ortsvorsteherin Herzog, dass dies nur mit Hilfe Ehrenamtlicher gelingen könne. Man wolle mit den bestehenden Flüchtlingshelferkreisen Kontakt aufnehmen, sagte Strahler. Bei aller Wertschätzung für die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen, wünschte sie sich auch Menschen, die Asylbewerbern aus anderen Ländern helfen. Während die meisten Ukrainer untereinander sehr gut vernetzt seien, stünden die meisten Asylbewerber hierzulande alleine da.

Ingrid Erkens von der Kleiderkammer Brombach kündigte einen gesonderten Öffnungstag für die Neuankömmlinge an.

Die Räume

In den Wohncontainern gibt es schmale Drei-Personen-Zimmer, die mit Betten, Spinden, einem Tisch mit Stühlen und einem Kühlschrank pro Person eingerichtet sind. An den Gängen liegen die Sanitärräume mit Toiletten, Gemeinschaftsduschen und insgesamt sechs Gemeinschaftsräume, wie Heimleiterin Nathalie Strahler bei der Führung über das Gelände zeigte. In zwei Familiencontainern gibt es insgesamt vier Fünfbettzimmer à 33 Quadratmeter.

In weiteren Containern liegen die Büros für Heimleitung und für drei bis vier Sozialbetreuer. Es gibt vier Küchen mit insgesamt 20 Herden, Räume mit Waschmaschinen und Trocknern sowie Lagerräume mit allem Nötigen wie Geschirr, Putzmittel und Bettwäsche.

Wie lange bleiben die Flüchtlinge?

Asylbewerber müssen 24 Monate in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Ukrainer dürfen bis zu sechs Monaten bleiben. Da es schwierig ist, in Lörrach eine Wohnung zu finden, bleiben die Menschen vielleicht auch zur Anschlussunterbringung in der Unterkunft, so die Information des Landratsamts an die interessierten Bürger.