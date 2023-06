Lörrach Flüchtlingsunterkünfte: Stadt will Belegung von Sporthallen vermeiden

„Wir werden dieses Jahr voraussichtlich noch über 200 Menschen in den Anschlussunterbringungen aufnehmen“, erklärt OB Jörg Lutz. Da die Kapazitäten in den bestehenden Einrichtungen ausgeschöpft seien, habe die Stadt mehrere Maßnahmen ergriffen, um die geflüchteten Menschen unterzubringen. „Unser Ziel ist es, eine Belegung von Sporthallen für die Unterbringung auch in den nächsten Jahren zu vermeiden.“

Neue Unterkünfte

Die Anschlussunterbringung an der Röttler Straße in Haagen kann bis zu 35 Personen aufnehmen. Die ersten 15 Personen sind untergebracht, weitere folgen in den kommenden Wochen. In der Anschlussunterbringung an der Wölblinstraße wurden die ersten Wohnungen an die Stadt übergeben (siehe nebenstehender Bericht). Das ehemalige Polizeirevier an der Bahnhofstraße wird vom Land für eine Anschlussunterbringung mietfrei zur Verfügung gestellt. Die Räume bieten Platz für 100 bis 120 Personen, so die Verwaltung. Das Gebäude muss für die neue Nutzung ertüchtigt werden. Im städtischen Haushalt sind hierfür in diesem Jahr etwa 1,6 Millionen Euro für Untersuchungen der Bausubstanz und die Planung sowie erste Maßnahmen eingestellt. „Nach eingehender Bestandsprüfung ist mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen“, heißt es.