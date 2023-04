Lörrach Fördergeld fließt vom Land nach Lörrach

Eine Finanzhilfeerhöhung zur Neugestaltung von Straßen, öffentlichen Grünflächen und Räumen in der nördlichen Innenstadt gibt es in Höhe von einer Million Euro für die Stadt Lörrach. So soll auch der Erschließungszustand des Gebiets verbessert werden, so auch aktuell auf der Palmstraße.

Für das Wandelareal Lauffenmühle beträgt die Förderung 200 000 Euro. Hier soll das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands in Holzbauweise entstehen. Mit einem nun erstellten Strukturatlas ist laut Stadtverwaltung ein nächster Schritt in diese Richtung gemacht worden.