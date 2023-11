Lörrach: Förderverein des Seniorenzentrums St. Fridolin ausgezeichnet

Die Quartiersarbeit

Der Verein engagiert sich für die Unterstützung der Arbeit des Seniorenzentrums St. Fridolin und der angegliederten Tagespflege und des betreuten Wohnens. Darüber hinaus ist der Verein in der Quartiersarbeit in Stetten sehr engagiert, insbesondere im vom Verein betriebenen wöchentlichen Quartierscafé im Gemeindehaus St. Fridolin. Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Dieter Funk und Frieder Kaltenbach, haben kürzlich an der Preisübergabe in Karlsruhe teilgenommen und den Preis gerne nach Hause geholt.