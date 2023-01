Lörrach. Foodsharing Lörrach trifft sich am kommenden Dienstag, 17. Januar, ab 18 Uhr im Nellie Nashorn, Tumringer Straße 248. Was gibt es neues bei den Betrieben? Was gehen wir als Nächstes an? Die Teilnehmer planen neue Unternehmungen und tauschen sich aus. „Wer uns unterstützen will, Fragen hat oder sich vernetzen will, ist willkommen, wir freuen uns über neue Gesichter“, heißt es in der Ankündigung.