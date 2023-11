Lörrach: Stadt ehrt Lisa Sophie Wolters für ihre Bachelorarbeit

Der Oberbürgermeister

„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der unternehmerischen Verantwortung“, betonte Oberbürgermeister Jörg Lutz: „Wir alle profitieren von wegweisenden Beispielen.“

Schlageter betonte, dass die auch in formaler Hinsicht ausgezeichnete Arbeit von Wolters „in überzeugender Weise einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsthematik am Universitätsklinik Freiburg“ leiste. Aufgrund ihres allgemeingültigen und praktikablen Ansatzes lasse sich die Herangehensweise von Wolters auf andere Einrichtungen und Unternehmen übertragen, so eine Mitteilung der Stadt.

Die Stadt Lörrach zeichnet seit dem Jahr 1998 herausragende Bachelorarbeiten an der Dualen Hochschule Lörrach aus, um das praxisorientierte wissenschaftliche Engagement junger Absolventen zu honorieren.