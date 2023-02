Lörrach Fotos zum „Zahn der Zeit“

In der jedes Jahr stattfindenden Ausstellung des „Fotokreis Lörrach“ in der Sparkasse werden in diesem Jahr die unterschiedlichen Sichtweisen auf den „Zahn der Zeit“ präsentiert. Noch bis zum Montag, 27. Februar, können die Fotografien während der Öffnungszeiten der Sparkasse angeschaut werden. Insgesamt sind 52 Werke 14 verschiedener Hobbyfotografen über vier Stellwände in der Kundenhalle der Sparkasse verteilt.

Die Ausstellung bietet ein breites Spektrum an Motiven. Von einer gekonnt in Szene gesetzten Schwarzweiß-Aufnahme von Holzschiffen („ausgemustert (Bretagne)“, Helmut Sydekum) bis zu einer jungen, grünen Pflanze mit verrosteten Rohren im Hintergrund („erfrischendes Grün“, Johannes Hugenschmidt), zeigen die Werke, wie mit der Zeit Altes vergeht, aber auch Neues wieder entsteht. Die Werke zeigen Motive aus aller Welt, die die Sichtweise der jeweiligen Fotografen auf das Thema Vergänglichkeit widerspiegeln.