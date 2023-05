Lörrach Fraktion: Hubert Bernnat fremdelt mit SPD-Stoßrichtung und kann sich Rücktritt vom Vorsitz vorstellen

Klärung in der kommenden Woche

Die anstehende Fraktionssitzung am Montag wird Bernnat aufgrund eines lange geplanten Termins zwar verpassen, doch im Laufe der nächsten Woche soll über die mögliche Abgabe des Fraktionsvorsitzes gesprochen werden. Dies würde der Amtsinhaber auch nicht als sehr großes Problem erachten, da bereits im nächsten Jahr wieder die Kommunalwahlen anstehen, bei denen auch die Mitglieder des Stadtrats neu gewählt werden. „Und ich werde nicht mehr kandidieren“, führt der pensionierte ehemalige Schulleiter sein Alter an. Am Ende der folgenden Legislaturperiode wäre er 79 Jahre alt.

Bernnat hört 2024 im Rat auf

Er selbst sei nicht dafür, die Ortsverwaltungen sofort abzuschaffen, doch nun gebe es die Chance, das Thema von der Wurzel her anzusprechen, da bis zur Kommunalwahl 2029 sich die Ortsvorsteher, -räte und -verwaltungsmitarbeiter darauf einstellen könnten. Klar sei aber, dass nicht einfach gesagt werden könne: 70 Prozent der Bevölkerung hat Pech gehabt, keine Ortsverwaltung zu haben. In seiner Fraktion gebe es momentan aber mit Günther Schlecht und Horst Simon zwei Ortsvorsteher sowie mit Bachman-Ade und Christa Rufer zwei Ortschaftsräte. Christiane Cyperrek habe eine nicht so klare Meinung – so das aktuelle Stimmungsbild in der SPD-Fraktion. Im Ausschuss hatte Bernnat erklärt, dass er überlegen müsse, welche Konsequenzen seine abweichende Meinung haben könne – womit er einen möglichen Rücktritt und das Vertrauen der Fraktion zu ihm als Vorsitzenden ins Spiel brachte.