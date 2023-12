Lörrach: Francesco Tristano: Klangsphären von Bach bis Techno im Burghof

Polyphones Geschehen

Von Bach haut er die dritte englische Suite in die Tasten, glasklar mit jazzigem Drive, konturiert und in schnellstem Tempo. In seiner Darstellung wird Bach zum Schlüssel der Musik, zum Universum, auf dem alles aufbaut. Das Ganze mischt er auf mit Synthesizerklängen, gewagt und kühn, aber irgendwie faszinierend. Die elektronischen Beats dröhnen nicht schlecht, dazu der stampfende Rhythmus des Schlaginstruments Klavier und die zugespielten verzerrten Stimmen und Geräusche – da vermischt einer das polyphone Geschehen mit Repetitivem, verbindet kontrapunktische Raffinesse mit heutigem Sound, was manchmal futuristisch klingt.