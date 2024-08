Opfer einer Betrugsmasche wurde laut Polizei am Montag gegen 13.10 Uhr eine 66-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bärenfelser Straße. Sie sei von einer Frau gefragt worden, ob man sie „von allem Schlechten reinigen“ solle. Sie besitze diese Fähigkeit, benötige hierfür aber alle verfügbaren Barmittel der angesprochenen Frau. Die 66-Jährige glaubte dies, holte einen größeren Bargeldbetrag und übergab diesen der Unbekannten. Mittlerweile sei eine weitere Frau dazugekommen, die vorgab, auch das Bargeld reinigen zu können. Sie wickelte das Bargeld in ein Tuch und gab vor, dieses zu reinigen. Nach der „Reinigung“ des Bargeldes steckte die Unbekannte das Tuch in die Tasche der 66-Jährigen. Erst Zuhause bemerkte diese, dass sich in dem Tuch nur Papierschnipsel befanden, so die Polizei. Die unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben: 1. Frau: 1,75 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, schlank, etwa zehn Zentimeter lange, schwarze Haare. Die Frau trug eine Brille, eine schwarze Hose und einen weißen Blazer. 2. Frau: 1,75 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt, „festere“ Statur, schulterlange, blonde Haare. Sie trug eine blaue Hose und eine weiße Bluse. Beide Frauen sollen akzentfrei russisch gesprochen haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.