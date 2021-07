Lörrach Frauen werden die Berufswelt prägen

Erfreulicherweise gibt es, besonders in der Medien- und Verlagsbranche, immer mehr Frauen in Führungspositionen, die Verantwortung übernehmen. Oft leiten sie allerdings im mittleren Management, noch recht selten als Geschäftsführerinnen oder als Verwaltungsrätinnen.

Diese berühmte „Gläserne Decke“ kann man auch in anderen Branchen beobachten. Glücklicherweise findet in vielen Bereichen bereits ein Umdenken statt – auch dank Initiativen rund um die Frauenquote. Zwar will niemand eine „Quotenfrau“ sein, aber momentan ist diese Quote noch nötig, damit Frauen in Führungspositionen zur Normalität gehören.

Frage: Was glauben Sie machen Frauen anders, vielleicht besser, wenn sie in leitenden Positionen stehen?

Frauen bringen oft eine höhere Emotionalität und Beziehungsorientiertheit in die Führungsetagen. Sie sind oftmals teamorientierter und kommunikativer, treffen Entscheidungen intuitiver, aber nicht weniger überlegt als Männer.

Natürlich treffen nicht alle Geschlechterklischees zu – es gibt durchaus auch Frauen, die dominant auftreten. Insgesamt sind Frauen eine wunderbare Ergänzung – schon allein durch die anderen Erlebens- und Erfahrungswelten, die sie mitbringen.

Frage: Hatten Sie auf Ihrem Karriereweg mit Vorurteilen zu tun?

Ausgesprochen wurden mir gegenüber keine Vorurteile – aber ich musste erstmal meinen Platz verdienen und zeigen, was ich kann. Der Argwohn und die Skepsis einer jungen Führungskraft gegenüber ist nicht zwingend frauenspezifisch – aber ich glaube, dass Frauen mehr leisten müssen, um sich die Legitimation ihrer Führungsposition zu erarbeiten.

Frage: Was war Ihre Motivation, das nun vorliegende Buch „Leiten auf Weiblich“ herauszugeben? An wen richtet es sich?

Als ich mit 28 Jahren zur Abteilungsleiterin befördert wurde, suchte ich nach Führungsweisheiten, die fernab von klassischen Businessratgebern auch Werte vertraten, die zu mir passten. Ich fragte mich: Muss ich jetzt so leiten wie Männer, damit ich ernst genommen werde? Wie viel Weiblichkeit ist gut – und wie zeigt sie sich?

Auf der Suche nach einem weiblichen Führungsstil bin ich mit einigen führungserprobten Leiterinnen ins Gespräch gekommen. Sie haben mir wertvolle Tipps gegeben, die auch für andere Frauen spannend sein könnten, die in irgendeiner Weise Führungsverantwortung übernehmen.

Frage: Wie ist es aufgebaut, und was kann frau daraus lernen?

Das Buch ist in vier Teile gegliedert, die alle mit Erkenntnisgewinn zu tun haben: die Erkenntnis des eigenen Ichs, des Gegenübers, des persönlichen Umfelds und der eigenen Spiritualität. In meinen Augen ist diese Kombination der Schlüssel auf dem Weg zu einer guten Führungskraft.

Man lernt also vor allem sich selbst zunächst kennen – die eigene Funktionsweise, persönliche Werte und Prioritäten – dann die verschiedenen Persönlichkeitstypen und den Umgang mit den Mitarbeitenden. Gleichzeitig wird auch das Umfeld beleuchtet – gerade im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und das, was Führungskräften in anstrengenden Zeiten Kraft und Halt gibt.

Frage: Ist es auch für Männer interessant?

Auch Männer können von der Lektüre profitieren. Die Inhalte sind zwar an einigen Stellen frauenspezifisch – grundsätzliche Führungstipps aber durchaus auch für Männer anwendbar. Und es schafft ein Bewusstsein für Männer, welchen Herausforderungen und Themen Frauen begegnen, die leiten.

Frage: In den Interviews und Beiträgen finden sich viele religiöse Aspekte. Wie stark beeinflusst Ihre Gläubigkeit die Ausrichtung des Buches?

Ich persönlich finde es entlastend, nicht alle Herausforderungen allein tragen zu müssen, sondern sie an Gott abgeben zu können. Der christliche Glaube wird in meiner Art zu leiten konkret und zeigt sich vor allem in den Werten, die ich vermitteln und leben will. Ehrlichkeit, Demut, Entschlossenheit, Vergebungsbereitschaft und Konfliktfähigkeit sind vielleicht keine per se christlichen Eigenschaften, aber durch meinen Glauben geprägt.

Frage: Glauben Sie, dass sich die Berufswelt in den kommenden Jahren entscheidend verändern, dass sie weiblicher werden wird?

Ich bin davon überzeugt, dass Frauen in Zukunft die Berufswelt stark prägen werden. Die ersten Schritte hierfür sind gemacht – immer öfter hört man von Frauen in wichtigen Positionen großer Konzerne. Ich wünsche mir, dass vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich wird, damit Frauen sich nicht mehr entscheiden müssen oder an ihrem schlechten Gewissen (wenn sie beides wollen) zugrunde gehen, sondern mutig Verantwortung übernehmen.