Lörrach Frauen zeigen Flagge gegen Gewalt

Mehr noch: Oft werde sogar den betroffenen Frauen selbst die Schuld an einem sexuellen Übergriff zugeschrieben. Scham und die Angst, dass ihnen nicht geglaubt werde, hindere Frauen in vielen Fällen daran, sich Hilfe zu suchen.

Mit einem Aktionstag in der Lörracher Innenstadt am Donnerstag, 25. November wollen die Mitarbeiterinnen der beiden Einrichtungen Frauen Mut machen, sich zur Wehr zu setzen und ihnen konkrete Handlungsoptionen aufzeigen. Mit Fahnen zum Thema an fünf verschiedenen Stellen – Berliner Platz, Nellie Nashorn, Rathaus, Frauenberatungsstelle und Altes Wasserwerk – soll wie überall auf der Welt an diesem Tag an die drei Mirabal-Schwestern erinnert werden. Ihre Ermordung am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik war der Ursprung für den Gedenktag. An einem Infostand im Hebelpark wollen Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle mit Passanten ins Gespräch kommen.

Die Stadtbibliothek beteiligt sich mit einem Themenschaufenster und die Buchhandlung Osiander mit einer Bücherwand zum Thema Gewalt gegen Frauen. Erstmalig nehmen auch Lörracher Einzelhandelsgeschäfte an der Schaufensterkampagne teil: Vero Moda, Pink Lotus, Sole Mio und das Schuhhaus Werdich bekennen sich zu der Sache der Frauen.

Begleitet wird der Aktionstag in der Innenstadt von einer thematischen Infowoche auf dem Instagram-Account des Frauenhauses und der Frauenberatungsstelle.

Gesprächsangebot auf Instagram

Im Gruppenchat besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ganz wichtig ist den Frauen, die in ihrer täglichen Arbeit mit allen Formen der Gewalt gegen Frauen zu tun haben, die Schuld nicht bei den betroffenen Frauen zu suchen. „Vielleicht habe ich es provoziert, weil ich nachts unterwegs war“ – diese eigene Schuldzuschreibung vieler Frauen spiegele sich häufig in den Kommentaren der anderen. Zu Unrecht: „Egal, welches Outfit eine Frau trägt, Uhr es ist oder wer der Täter ist, die Betroffene trägt daran keine Schuld“, betonen die Fachfrauen.

Ganz offen benennen sie auch die Rolle von Popkultur und Medien, die als aufreizend empfundene Details wie Minirock oder viel Make-Up gleichsetzen mit sexueller Verfügbarkeit. Auch in einer Beziehung gäbe es kein Anrecht auf sexuelle Gefälligkeiten, so eine weitere zentrale Botschaft.