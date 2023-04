Lörrach Frauenchor’82 Hauingen wieder aktiv

Ausblick

Nach einem Aufruf konnten Sängerinnen zur Verstärkung gewonnen werden, drei Sängerinnen sind dem Chor als Aktivmitglieder beigetreten. So kann das Konzert am Sonntag, 23. April, 18 Uhr, in der Kirche in Hauingen stattfinden. Neue Sängerinnen sind weiterhin willkommen.