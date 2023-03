Lörrach Frauengruppe der Freien Wähler: Stark für die Schwachen

Teilhabe schaffen

„Es gibt kaum eine soziale Organisation in Lörrach, an die wir nicht gespendet haben“, sagt Kilian. Die Frauengruppe der Freien Wähler hat in den vergangenen 39 Jahren Menschen vom Jugendlichen bis zum Senior unterstützt, behinderte Bürger ebenso wie obdachlose (das Weihnachtsessen im Erich-Reisch-Haus für rund 80 Personen ist nur ein Beispiel dafür), das Frauenhaus, die Tafel, den Dritte Welt-Laden, Menschen in Pflege- und Seniorenheimen und viele weitere Mitglieder der Gesellschaft. Dabei hat die Gruppe oft die Möglichkeit zur Teilhabe geschaffen: sei es durch Ausflüge oder Besuche städtischer Einrichtungen wie Museum oder Stadtbibliothek, sei es durch die Anschubfinanzierung des Stettener Bolzplatzes an der Grenze oder die Spende für einen Bauwagen, den Jugendliche nutzten. Zudem wurde vor allem am Anfang in privaten Notfällen diskret geholfen. Immer gezielt und unbürokratisch, betont Kilian.