Lörrach Frauenleben in Afghanistan

Am Ende fließen Tränen. Auf der Bühne und im Zuschauerraum. Es gehört viel Mut dazu, in einem fremden, Land, einer fremden Sprache, einer fremden Kultur in die Öffentlichkeit zu treten, Persönliches preis zu geben. Die afghanischen Frauen, die regelmäßig von der Schubert-Durand-Stiftung betreut werden, haben diesen Mut.