Lörrach: Freibad: Es soll besser werden

An besucherstarken Tagen ist der Umgang mit Badegästen, die sich nicht an die Verhaltensregeln und die Regeln der Haus- und Badeordnung halten, nicht immer einfach. Zunehmend wird auch die Aufsichtspflicht der Eltern immer weniger wahrgenommen. Dies führt zu zusätzlichen Belastungen für das Personal. Problematisch war in dieser Saison insbesondere der hohe Krankenstand.

Mussten die Mitarbeiter viele Beschwerden, zum Beispiel über gekürzte Öffnungszeiten, abfedern?

Auch. Immer wieder werden Beschwerden von Badegästen auch direkt an die Mitarbeiterherangetragen.