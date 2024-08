Lörrach: Freibadsaison mit Licht und Schatten

Untersuchung läuft

In Bezug auf den Todesfall im Parkschwimmbad – am Sonntagnachmittag war ein 39-jähriger Mann leblos im Becken aufgefunden worden und konnte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche nicht mehr gerettet werden – sagte die Bürgermeisterin, dass hier die Ergebnisse der Obduktion und der weiteren polizeilichen Ermittlungen abgewartet würden. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nichts vermelden, was nicht schon bekannt ist“, legte Neuhöfer-​Avdić dar. Die Staatsanwaltschaft hatte die Obduktion angeordnet. Das sagte Polizei-Pressesprecher Mathias Albicker am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Damit soll Klarheit über die bislang ungeklärte Todesursache des 39-jährigen Mannes geschaffen werden. Unterdessen laufen die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Lörrach weiter.

Aufsichtspflicht als Thema

Mit dem Ziel, den Badegästen einen sicheren und unbeschwerten Besuch zu gewährleisten, wurde in Abstimmung mit den Nachbarkommunen die Haus- und Badeordnung überarbeitet und um zusätzliche Maßnahmen ergänzt. Mit Blick auf die dort festgelegten Regeln müsse die Bäderleitung vermehrt feststellen, dass sich Nichtschwimmer im Bad aufhalten und entgegen der Badeordnung die Becken nutzen, sagte Bäderleiter Frank Gaude.