Lörrach: Freie Fahrt auf der Mountainbiker-Abfahrt „Joystick“ mit Jumpline

Grünes Licht erhalten

Geplant sei ein ganzes Trail-Netz mit bis zu acht Strecken über das Stadtgebiet verteilt, berichtet Gerold Schmidt vom MTB-Vorstand im Gespräch. Er erzählt von der Vision eines Nord- und Südloops mit verbundenen Trails. Nun aber ist erst einmal große Freude angesagt. Denn der Verein hat endlich grünes Licht bekommen für die Eröffnung seines „Joystick“-Trails. Im Gegensatz zum ersten Trail, „Hands of Steel“ am Maienbühl, durfte auf der neuen Strecke auch gebaggert werden. Die Abholzungsmaßnahme im Riederfeld spielte den Mountainbikern dabei in die Hände. „Hier ist doch sowieso kein Wald mehr. Da können wir auch keine Bäume mehr kaputt machen“, argumentierten sie erfolgreich.

Und schließlich durfte ein Bagger anrollen, was für den Trail neue spannende Möglichkeiten eröffnete. Um die Strecke in einem Teilbereich actionreicher gestalten zu können, hat der Verein daraufhin einen professionellen Trailbauer engagiert. Dennoch war auch dabei viel Eigenleistung der Mitglieder im Spiel. Neben dem Graben in Handarbeit, wie es beim offiziellen Trailbau erlaubt ist, kam diesmal der „Joystick“ des Baggers hinzu. Auf diese Weise bekam der Trail seinen Namen.