Lörrach: Freie Wähler Lörrach sind für die Kommunalwahl optimistisch

Zu den Frauen und Männern, die sich am 9. Juni zur Wahl stellen, gehört Arnold Marx, Fachmann für erneuerbare Energien. Mit seinem Wissen will er in Lörrach die Energiewende gestalten. Die Finanzdirektorin Elena Koch möchte ihre Kompetenzen für einen tragfähigen Stadthaushalt einbringen, sich aber auch im rasch wachsenden Ortsteil Haagen, wo sie wohnt, engagieren. Jasmin Sutter-Gläser, Mutter einer Tochter, hat in der Vergangenheit erfolgreich für ein Sonnensegel und weitere Ausstattung auf dem viel besuchten Spielplatz im Rosenfelspark gekämpft. Auch in Zukunft will sie für die Bürger Verbesserungen vor der Haustür umsetzen.