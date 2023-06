Lörrach Freie Wähler warnen vor Abwanderung

Auslöser der Besorgnis ist die Einrichtung des Architekturstudiengangs an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in der Nachbarstadt Weil am Rhein (wir berichteten). Lörrach verliere hierbei hoch qualifizierte Studenten, die sonst in der Stadt geblieben wären und zur Wirtschaft und Gesellschaft vor Ort beigetragen hätten. Die Stadtverwaltung habe die Chance verpasst, den Studiengang in Lörrach zu halten.

Veranstaltungen verloren

Ähnlich verhalte es sich bei der Schließung des Union Kinos und der Neueinrichtung eines Kinos in Steinen. „Auch hier konnten sich Betreiber und Stadtverwaltung nicht einigen, was nun zum Wegzug eines Unternehmens und dem damit verbundenen Freizeitangebot führt“, so die Auffassung der Freien Wähler.