Lörrach Freie Wähler zur Brombacher Blitzer-Debatte

Lörrach. Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte die Fraktion der Freien Wähler einen Vertagungsantrag in Bezug eines stationären Blitzers in Brombach gestellt. Diesem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt.

In einer Mitteilung betonen die Freien Wähler: „Durch den inflationären Zuwachs an Blitzern in Lörrach und im Landkreis, entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck, Geschwindigkeitskontrollen werden als Geldquelle betrachtet, um die Haushalte zu sanieren. Auch wenn ein Blitzer in Brombach sinnvoller wäre als etwa in der Ötlinger Straße, sollten wir uns weitere Blitzanlagen gut überlegen und zunächst über Alternativen nachdenken. Wir bezweifeln, dass sich durch die Einrichtung einer stationären Blitzeranlage in der Schopfheimerstraße der Durchfahrtsverkehr verringern lässt.

Die Fraktion bittet die Verwaltung zu prüfen, ob es zur Überwachung der Verkehrssituation in Brombach neben der Installation eines stationären Blitzers andere Möglichkeiten gibt. Seit der Einrichtung des Tempo 30 Limits im Bereich der Lörracher und Schopfheimerstraße ist der Verkehr ruhiger geworden, dennoch gibt es Geschwindigkeitsüberschreitungen, zudem bleibt die sehr hohe Verkehrsbelastung mit Durchgangsverkehr. Wirkliche Entlastung für den Ortsteil sehen wir im Umbau der B317 und der Kreuzung Hasenloch. Kontrollen sollten dennoch stattfinden, möglichst an verschiedenen Stellen – auch an der Ortseinfahrt aus Steinen kommend. Stationäre Blitzeranlagen sind den Autofahrern bald bekannt, so dass nach dem Blitzer wieder Gas gegeben wird.“

Als Möglichkeiten zur Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer schlagen die Freien Wähler etwa Mobile Blitzer, optische Einengung durch markierte Radstreifen, „Shared Space“, Spurverengung an den Ein- und Ausfahrten sowie rechts- vor links-Regelungen an Straßeneinmündungen vor: „Wir erwarten jedoch auch Vorschläge der Verwaltung.“