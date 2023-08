Lörrach Freude als ein „Hüpfer des Herzens“

Die Seele stärken

Und solche Freude in Christus sei beim Menschen unabhängig von allem, was er gerade erleiden würde. Paulus habe diese auch im Gefängnis erfahren. Deshalb meine er, „was er sagt: Freu Dich allewege!“ Schulz umschreibt, was man als Resilienz oder seelische Widerstandskraft und Stärke versteht. Diese erinnere an eine „Super-Hard-Shell-Jacke, die Wasser und Wind abweist.“ Dies verbindet die Pfarrerin mit dem Buch von Dusche und Singen. So ergibt sich ihr Predigtbogen über Paulus und sein „Freut euch!“ hin zu Habakuk, einem der kleinen Propheten: „Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“

Zum Schluss wünscht Schulz allen eine „gehörige Dusche der Lebensfreude“.