Lörrach Freude für Körper, Geist und Seele bei der Stami

Mit Action und Ruhe

Das Deutsche Rote Kreuz, der Zoll und die Feuerwehr ließen die Kinder in ihre Arbeit hineinschnuppern. „Wir waren da, wo die Feuerwehr immer übt und wo immer ganz viel Rauch ist und es dunkel ist“, erzählte Joel am Freitagnachmittag begeistert. Spannend muss es gewesen sein, als die Kinder im Trainingscontainer der Feuerwehr, natürlich ohne Rauch, nach versteckten Türen suchten und dann tatsächlich eine Schiebetür aufging. In den Kleingruppen fanden die Kinder zwischen all den Angeboten Ruhe. Sie redeten, beteten, spielten und gingen gemeinsam zum Mittagessen.

Der Stadtmission sei es wichtig, dass die Kinder Vereine und Organisationen, die sich für die Allgemeinheit einsetzen, kennen lernen, sagte Pohl. „Wir bauen auf Partizipation“, erklärte er. Man wolle, dass sich junge Leute einbringen, denn in unserer Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Menschen gelinge das Zusammenleben nur, wenn sich die Menschen engagierten. Aus diesem Grund bezog die Stami auch Jugendliche in die Gestaltung der Kinderferienwoche ein und schulte sie für diese Aufgabe.

Jugendliche Betreuer

Vor dem ersten Tag sei sie aufgeregt gewesen, erzählte die 16-jährige Viola. Sie betreute mit anderen Jugendlichen eine Kleingruppe von acht „wirklich coolen Mädels“ und leitete die Gestaltung der Bühnenkulissen an. Vor dem ersten Tag habe sie Sorge gehabt, dass sie ihre Mädels nicht dazu bewegen könnte, auch mal ruhig zu sein. „Es hat aber alles geklappt“, freute sie sich am Freitagnachmittag: „Und es macht auch mega, mega viel Spaß!“