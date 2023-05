Lörrach Freundeskreis: Stabile Säule der Fasnacht

Pichlhöfer bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern, Gildenmeistern sowie allen Helfern und Gönnern der Lörracher Fasnacht für die geleistete Arbeit.

Zahlreiche Aktivitäten

Von März 2022 bis Anfang Mai 2023 hat sich der Freundeskreis an zahlreichen Aktivitäten der Lörracher Fasnacht beteiligt. So konnte der Freundeskreis endlich wieder eine klassische Schnitzelbangg im Gildenkeller anbieten, so eine Medienmitteilung. Am Sonntagmorgen nach der Gugge-Explosion wurden die Übernachtungsgäste vom Frühstücks-Team mit einem abwechslungsreichen Frühstücks-Büfett verwöhnt.