Lörrach Freundeskreis will’s wissen

Manch einer habe womöglich unerwartete Hilfe erfahren und Dankbarkeit schätzen gelernt. „Was gab Ihnen Halt in der schweren Zeit? Wo ist Ihnen unerwartet Positives begegnet? Lassen Sie uns daran teilhaben – schreiben Sie uns!“, ermutigt der Freundeskreis die Bürger: „Wir sind sehr neugierig auf die Werke und freuen uns auf viel Kreativität.“

Geplant ist, Einsendungen in den Schaufenstern der Stadtbibliothek auszuhängen und diese Zeichen der Ermutigung auf diese Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Teilnahmevoraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Aktion mit dem Titel „Mein Corona-Jahr“ beschreibt der Freundeskreis wie folgt: Format: A 4; Absenderangabe: Vorname, Altersgruppe (<10/ 10 – 20/ 20 – 30/ 30 – 50/ 50 – 70/ >70); Einsendeschluss: 20. April. Die Texte können in den Briefkasten der Stadtbibliothek eingeworfen, beim Abholservice in der Bibliothek abgeben oder per E-Mail an stadtbibliothek@loerrach.de geschickt werden. Wer seinen Beitrag per Post zuschicken möchte, sendet diesen an: Stadtbibliothek Lörrach, Basler Straße 152, 79540 Lörrach.