Lörrach Frey befremdet die SPD

„Diese Tonlage hätte verheerende Auswirkungen“

„Vielleicht wäre es besser gewesen, Frey hätte sich zunächst bei der stärksten Fraktion im Gemeinderat, den Grünen, beraten lassen“, so die SPD. Insofern fragen sich die Sozialdemokraten, „was Frey nur geritten haben kann, dass er sich zu derartigen Verlautbarungen hat hinreißen lassen?“ Die Feststellung des OB, dass die Stadt Lörrach in diesem Jahr weniger Unterstützung vom Land zum Ausgleich für den Erlass der Elternbeiträge zur Kinderbetreuung erhalte, könnte kaum der Grund für diese Vorwürfe sein. Schließlich beklagten dies auch Städte- und Gemeindetag – mithin also die überparteilichen Interessenvertretungen aller Kommunen.

„Vielleicht befindet sich Herr Frey hier schon in einer Art Vor-Wahlkampfmodus für die in 2022 anstehende Oberbürgermeisterwahlen“, kann die Fraktion nur vermuten. „Wir können nur hoffen, dass das nicht die Tonlage ist, in der dieser Wahlkampf seitens des Grünen geführt werden soll. Das hätte verheerende Auswirkungen und entspricht nicht den politischen Gepflogenheiten in unserer Stadt“, betont die SPD in ihrer Mitteilung.