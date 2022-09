In der ersten Jahreshälfte hatte der Backwarenfilialist K&U angekündigt, sich von dem Standort in Stetten verabschieden zu wollen. Klaus Hornsteiner, Besitzer des Hauses und in früheren Zeiten dort selbst mit seiner Bäckerei stationiert, bot die Räumlichkeiten daraufhin Bernhard Paul an – und der schlug nach kurzer Bedenkzeit zu.

Stammsitz spielt große Rolle

Eine wichtige Rolle bei den Überlegungen spielten auch die aktuellen Entwicklungen am Paulschen Stammsitz in der Palmstraße, schildert der Seniorchef: Nachdem die Familie dort in den vergangenen Jahren umgebaut und erweitert hatte, gibt es nun genügend Backstuben-Kapazitäten, um den auf einen neuen Standort Betrieb auszuweiten.