Lörrach Frischekur für den Bahnhof

Reisende gelangen auch während der Baumaßnahme barrierefrei zu den Bahnsteigen. Zeitweise kommt es zu einer geänderten Wegeführung.

Bundesweit stehen in diesem Jahr mit dem Konjunkturprogramm 120 Millionen Euro für 1000 Bahnhöfe in Deutschland bereit. Damit setzt die Bahn eigenen Worten zufolge „einerseits ihre Offensive für komfortablere und schönere Stationen fort. Andererseits gewinnen kleine und mittlere regionale Handwerksbetriebe neue Aufträge in ganz Deutschland“.

Ein Ärgernis am Hauptbahnhof ist immer wieder der defekte Aufzug an Gleis 1. Ein Leser kritisiert, „dass der Lift im Hauptbahnhof auf Gleis 1 immer wieder außer Betrieb ist. Es sind keine Hinweise erkennbar, und man hat nicht den Eindruck, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Der Pendler konfrontierte auch Oberbürgermeister Jörg Lutz schriftlich. Dieser antwortete ihm, dass die Stadt die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Hauptbahnhofs „regelmäßig auf Defizite bei der Sauberkeit und die ausfallenden Aufzüge“ hinweist und dies auch erneut tun wolle. Doch der Stadt seien „die Hände gebunden“. Dass die Situation an Bahnhofen in der Nachbarschaft ähnlich sei, „macht es auch nicht besser“.

Besserung gelobt indes die Deutsche Bahn. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte eine Bahnsprecherin mit: „Die barrierefreien Bahnhöfe und Stationen bieten mobilitätseingeschränkten Fahrgästen Zugang zum ÖPNV. Die Deutsche Bahn tut deshalb alles, dass die technischen Anlagen, die die Stufenfreiheit sicherstellen, auch funktionieren.

Beim Aufzug an Bahnsteig 1 am Bahnhof Lörrach wird derzeit ein neuer Metallunterboden eingebaut, weshalb die Anlage kurzfristig außer Betrieb ist. Die Techniker der Herstellerfirma arbeiten bereits mit Hochdruck, damit der Aufzug so schnell wie möglich wieder für die Kunden zur Verfügung steht.“

Weiter heißt es, dass laut Herstellerfirma davon auszugehen ist, dass „der Aufzug diese Woche wieder in Betrieb gehen“ wird. Die Mittel für die Instandsetzung des Aufzugs stammen laut Bahnsprecherin „nicht aus dem Konjunkturpaket, sondern aus dem Budget für die Instandhaltung der Anlagen“.