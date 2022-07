Lörrach Froh gesungen und gefeiert

Sozusagen zu neuem Leben in der Dorfgemeinschaft erwacht ist der Chor, der immer am Mittwoch um 20 Uhr in der Alten Schule an der Brückenstraße probt, mit der Darbietung „Sängerspruch“ und der bekannten Weise „Sonnenaufgang“. Ein besonderes Highlight steuerte Dirigent Tiroshi mit seiner vorzüglichen sonoren Baritonstimme bei. Begleitet wurde er von dem Pianisten und Basler Studienkollegen Daniel Borovitzky beim Vortrag von Franz Schuberts Hymnen „An die Musik“ und „Wohin?“. Borovitzky erfreute überdies am Klavier mit der Sonata in A-Dur von Joseph Haydn und der Sonata in F-Dur von Domenico Scarlatti.