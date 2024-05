Giesler schlägt Brücken

Gemeint sind die Sakramente (Allerheiligstes) Brot und Wein, die Jesus im letzten Abendmahl vor seinem Tod am Kreuz seinen Jüngern stiftete.

Dazu feierte Pfarrer Joachim Giesler mit seinen Gemeinden in Gottesdiensten die Eucharistie (griechisch: Dank): in Inzlingens Kirche St. Peter und Paul (morgens) und in der Kirche St. Bonifatius in Lörrach (abends).