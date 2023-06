Lörrach Fronleichnamsfeier in Lörrach

In Lörrach feierte Pfarrer Joachim Giesler von St. Bonifatius dieses Fest als Gottesdienst auf dem Alten Marktplatz (wir berichteten). Von dort ging die Prozession mit dem „Allerheiligsten“ in einer Monstranz über den Senser Platz, wo es an einem Altar Gebete zum Frieden in der Welt gab.

Ein Fest im Freien

Die Prozession endete in St. Bonifatius mit dem Segen für die Gottesdienstgemeinde durch Giesler und Orgelmusik, grandios gespielt von Kantor Andreas Mölder.