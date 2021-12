Lörrach Früh mit Handwerk in Kontakt

An vier Abenden erarbeiten sich acht Viertklässler, vier Jungs und vier Mädchen, in kleinen Workshops in den Technikräumen der Hellbergschule eigene Gegenstände. Der Metallbauer Andreas Heitz, der Schreiner Alexander Wahli, der Elektrotechniker Gerhard Kammerer sowie der Stuckateur Jens Brock führen in die Themenbereiche ein und leiten die Kinder an. Die Eltern sind dabei – nicht um zu helfen, sondern um ihre Kinder zu beobachten. „Die Eltern haben einen großen Einfluss auf die Berufswahl der Kinder“, so Pfeffer. „Strebt ein Kind ein Studium oder eine Ausbildung an, für die es vielleicht gar nicht geeignet ist, so führt diese Workshop-Reihe vielleicht zu einem Umdenken, gerade auch bei den Eltern. In jedem Fall erweitert die Aktion den Horizont.“